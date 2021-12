Prihajajo diski z velikostmi do 30 TB

Kljub temu, da se proizvajalci in kupci vse bolj usmerjajo k pomnilniškim enotam s tehnologijo Flash RAM, klasične diske z magnetnimi površinami ne gre za odpisat. Seagate in Western Digital pripravljata diske z zmogljivostmi 20 ter celo 30 TB, s tem pa menda še vedno niso rekli zadnje besede, koliko podatkov lahko shranijo na magnetno površino.

Seagate je tako nedavno objavil diske Exos X20 in IronWolf Pro 20TB, ki v obeh primerih nudita prostor za kar 20 GB podatkov. Resnici na ljubo, je Seagate tovrstno zmogljivost ponudil že konec lanskega leta, vendar so tedaj to dosegli s precej bolj eksotično in dražjo tehnologijo HAMR (heat-assisted magnetic recording). Ti diski so dobavljivi le izbranim kupcem, tako da cene niso niti objavljali za javnost.

Tokratni diski pa dosegajo visoko zmogljivost z uporabo bolj konvencionalne tehnologije CMR. To seveda močno zniža cene, saj novi diski stanejo 650 oziroma 700 dolarjev in so dobavljivi celotni javnosti. IronWolf Pro je namenjen predvsem okoljem z visoko obremenjenostjo, kot so enote NAS, medtem ko je Exos X20 namenjen predvsem za storitve v oblaku in ima zato trikrat večji predpomnilnik kot drugi modeli.

Western Digital pa medtem povečuje svoje diske Ultrastar, ki bodo kmalu presegli zmogljivost 20 TB, v naslednjem letu naj bi na trg prišel disk z zmogljivostjo 30 TB. Zanimivo, da tudi v tem primeru povečanje dosegajo z nadgradnjo obstoječih tehnologij in ne s poseganjem po tehnologiji HAMR.

Sedanji največji diski WD imajo 9 pomnilniških plošč, WD pa je menda pripravljen, da bo v enako ohišje vgradil še deseto. To oi s sedanjo tehnologijo omogočilo zmogljivost okoli 22,2 TB. Pri tem uporabljajo tehnologijo ePMR (energy-assisted perpendicular magnetic recording), ki jih bo popeljala do 30 TB.

Oba proizvajalca pa se strinjata, da bo za zmogljivosti nad 30 TB treba poseči po tehnologiji HAMR. Seagate je v začetku leta podal svojo oceno, da bodo s tovrstno tehnologijo ponudili diske zmogljivosti okoli 50 TB do leta 2026 in še zmogljivejše izdelke v območju 120 TB do leta 2030.