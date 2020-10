Prihaja Huawei Nova 8 SE

Objavljeno: 26.10.2020 14:48

V spletu se je pojavilo nekaj nepotrjenih podatkov o prihajajočem telefonu Nova 8 SE.

Gre sicer za priljubljen telefon srednjega razreda, trenutno se pri nas v nekaterih trgovinah še najde starejši model Nova 5T, v tujini pa je na voljo model Nova 7 SE 5G Youth. Največja zanimivost modela Nova 8 SE bo izredno hitro napajanje z močjo 66 vatov – to so pokazali tudi pri ravnokar predstavljenih modelih Huawei Mate 40 Pro. Novi telefon bo imel 6,53 palčni zaslon OLED in obdržal Mediatekov procesor, ki je že sedaj v uporabi pri omenjene modelu Nova 7. Zadaj naj bi bili kar štirje fotoaparati, v primerjavi s predhodnikom naj bi bil tanjši (le 7,46 mm) in lažji. Se pa pričakuje, da na njem ne bo Googlovih storitev, hkrati tudi ni znano, če ali kdaj bo pri nas na voljo.