Prihaja Android 12, tudi na televizorje

Najnovejša različica Androida je že nekaj časa na voljo na telefonih Google Pixel, od nedavnega tudi na Samsungovi seriji Galaxy S21, počasi pa se prebija tudi v Android TV, na televizorje.

Portal Android Police poroča, da bodo v novi različici Android TV poudarjene zasebnostne nastavitve, kot je denimo prikaz kdaj katera od aplikacij uporablja mikrofon ali kamero, predvsem pa naj bi bil občutno izboljšan uporabniški vmesnik, ki bo končno izrabil polno ločljivost 4K, ki jo televizorji obvladajo že leta. Dosedanji vmesnik je bil namreč le »povečan« vmesnik iz stare ločljivosti 1080p. Novost v uporabniškem vmesniku bodo tudi zamegljena ozadja v aplikacijah.

Mimogrede, prav zamegljenost in »mehkost« uporabniškega vmesnika je v resnici edino, kar bo povprečen uporabnik Samsungovih telefonov Galaxy S21 opazil, ko bo telefon nadgradil na Android 12. Časi revolucionarnih sprememb so mimo, kot vedo tudi že uporabniki iPhonov in nenazadnje Windows 11.