Objavljeno: 28.12.2022 10:00

Pri Googlu so se menda ustrašili »umetne inteligence« ChatGPT

New York Times v svojem poročilu ugotavlja, da vodilni pri Googlu ChatGPT dojemajo kot ključno grožnjo svojemu modelu iskalnika.

ChatGPT, umetno-inteligenčni model, ki zna z uporabnikom komunicirati v naravnem jeziku (tudi v slovenščini) je javnosti na voljo od konca novembra in zna postreči z zelo konciznimi odgovori na najrazličnejša vprašanja. Res je sicer, da je še v povojih in marsikdaj svetuje narobe ali ne dovolj natančno, vendar nakazuje, kam bi se lahko v prihodnosti premaknilo tudi iskanje informacij, kjer trenutno dominira Google.

New York Times piše, da Googlov direktor Sundar Pichai celo premešča strokovnjake iz drugih področij in jih preusmerja v razvoj lastnik izdelkov AI. Google sicer že ima svojega »konkurenta« ChatGPT, pogovornega robota LaMDA (Language Model for Dialogue Applications), ki je zaslovel letos poleti, ko je eden izmed Googlovih inženirjev zatrdil, da je sistem postal čuteč in zmožen samozavedanja.

Toda tudi LaMDA je za iskalnik, Googlovo zlato kravo, ubijajoča. Če bodo uporabniki na svoja vprašanja dobivali natančne in koncizne odgovorov, ne bodo več klikali na množico povezav, ki jih zdaj predlaga Google, posledično pa se bo v Googlovo denarnico steklo veliko manj oglaševalskih milijard.