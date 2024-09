Objavljeno: 30.9.2024 05:00

Pretresi v OpenAI

V OpenAI so se konec septembra dogajali pretresi, ki bi lahko korenito vplivali na prihodnost podjetja in tudi razvoj umetne inteligence vobče. Sprva so štirje vodilni uslužbenci napovedali odhod, kasneje pa so se pojavili namigi, da se bo struktura podjetja spremenila v bolj profitno naravnano organizacijo.

Prva je odhod najavila tehnološka direktorica Mira Murati, ki se je podjetju pridružila pred šestimi leti. Podjetje zapušča konec septembra, da bi "imela več časa in prostora za lastna odkrivanja". Zagotovila je, da bo prehod usklajen in ne bo vplival na poslovanje podjetja. A Mira Murati ni edina, ki odhaja.

Podjetje zapuščata tudi vodja razvoja Bob McGrew in njegova desna roka Barret Zoph. Direktor podjetja je dejal, da sta njuni odločitvi nepovezani in da odhajata iz osebnih razlogov. Že maja pa sta podjetje zapustila soustanovitelj Ilya Sutskever in vodja varnosti Jan Leike. Še en soustanovitelj, John Schulman, je odšel avgusta.

Hkrati se obetajo spremembe v strukturi podjetja. Trenutno ima OpenAI precej unikatno strukturo, saj je v lasti neprofitne krovne organizacije. Po poročanju Reuters se bo to spremenilo, in sicer naj bi OpenAI postal profitno podjetje, v katerem bo imela neprofitna krovna organizacija le še manjšinski delež. S tem bodo postali privlačnejši za vlagatelje. Sam Altman, soustanovitelj in direktor, naj bi s tem pridobil lastniški delež, ki bi bil lahko vreden 150 milijard dolarjev.