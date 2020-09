Preprost računalniški slovenski govorec

Bralec Nik Grebovšek nam je poslal raziskovalno nalogo, v okviru katere sta s sodelavcem Markom Vrečerjem naredila sintetizator govora v slovenščini. Dala sta ga v javno uporabo.

Govornik, kot je poimenovan, temelji na odprtokodnih projektih in je na voljo v obliki spletne aplikacije, aplikacije za Android in programa Windows. V vnosno polje prenesemo slovensko besedilo, izberemo enega izmed dveh glasov (v prihodnosti bo na voljo tudi ženski glas) in pritisnemo na gumb za predvajanje. Na voljo je tudi preprost vmesnik API, s pomočjo katerega lahko programerji v svoje projekte vgrajujejo tudi slovenski govor.

Rezultat branja besedila ni slab, seveda pa se ne more primerjati z edinim resnim izdelkom, ki ga imamo v Sloveniji na tem področju – eBralcem podjetja Amebis. O slednjem smo podrobno pisali pred tremi leti in seveda ni brezplačen.

Za bolj firbčne bo zanimivo prebrati Govornikov razdelek Kako sintetizator sploh deluje?, kjer se na kratko lahko poučimo o slovnični analizi vhodnega besedila, grafemski pretvorbi, fonemski pretvorbi in določanju prozodičnih parametrov. Zanimivi so tudi primeri, ki kažejo, kako se je govorjeni glas med razvijem spreminjal.

Poslušajte še, kako to počne Amebisov eGovorec, ki je nastal v sodelovanju z IJS.

yXFcIPmMtr8