Prenosnik brez zaslona

Podjetje Sightful je predstavilo nov prenosnik Spacetop G1, ki za prikaz uporablja očala za obogateno resničnost (AR) namesto fizičnega zaslona.

Prenosnik Spacetop G1, ki stane 1900 USD, so razvijali skoraj tri leta in pri tem sodelovali z veterani podjetij Apple, Microsoft in Magic Leap. Spacetop G1 ponuja uporabnikom izkušnjo virtualnega 100-palčnega delovnega prostora z uporabo očal z dvojno OLED zaslonsko ločljivostjo 1920 x 1080 in 90 Hz osveževanjem. Prenosnik ima tipkovnico z 79 tipkami, večtočkovno sledilno ploščico in dva USB-C vhoda. Očala ustvarjajo iluzijo ogromnega delovnega prostora, čeprav uporabnik zaradi omejenega vidnega polja ne more videti celotnega zaslona naenkrat.

Spacetop G1 uporablja operacijski sistem SpaceOS, zasnovan na ChromiumOS, ki optimizira virtualno namizje za navigacijo z AR očali. Pod pokrovom prenosnika se nahaja procesor Snapdragon 8cx Gen 3z Adreno 740 GPU in Hexagon NPU, ki obljublja do 48 TOPS AI zmogljivosti. Prenosnik ima 16 GB LPDDR5 RAM-a in 128 GB UFS 3.1 prostora za shranjevanje. Baterija omogoča do 8 ur delovanja z enim polnjenjem in podpira hitro polnjenje z močjo 63 W. Očala AR temeljijo na modelu Xreal Air 2 Pro in so na voljo tudi z dioptrijskimi lečami. Prenosnik tehta 1,4 kg in je izdelan iz magnezijeve zlitine za zaščito očal med transportom.

Spacetop G1 je s plačilom rezervacije v višini 100 ameriških dolarjev že mogoče naročiti. Dostava bo predvidoma letošnjega oktobra.