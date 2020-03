Povezovanje VPN v strmem porastu

Pričakovano je, da v času karantene, ob kateri veliko ljudi dela od doma, zraste uporaba poslovnih sistemov VPN, s katerimi uporabniki dostopajo do službenih resursov. Toda podjetje Atlas VPN poroča, da je izredno zrasla tudi uporaba servisov VPN, ki jih uporabljajo domači uporabniki.

Zaradi koronavirusa je v Italiji po raziskavi Atlas VPN uporaba »domačih« servisov VPN zrasla za kar 112%, v ZDA za 53%, Iranu 38%, Rusiji 36% in Španiji 36%. Razlogi, ki jih navajajo pri Atlasu, so po eni strani bolj, po drugi strani pa manj razumljivi.

Jasno je, da so ljudje doma in si želijo več medijskih vsebin, ki so geozaklenjene. »Domači« Netflixi so denimo vsi po vrsti bolj siromašni kot ameriški, zato se z VPNom marsikdo raje »predstavi« kot Američan.

Manj jasno in celo goljufivo pa je, da marsikatero globalno podjetje ponuja prost dostop do svojih storitev za državljane nejbolj prizadetih držav, denimo Italije. Uporabniki domačih VPNov se zato s povezavo VPN »predstavijo« kot Italijani, da pridobijo tak ugoden ali celo brezplačen dostop…