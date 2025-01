Potrjevanje človeškosti z igranjem igre Doom

Vercelov direktor Guillermo Rauch je ustvaril inovativni CAPTCHA, ki omogoča igranje klasične igre Doom pod okriljem izbranega brskalnika.

Posebna različica legendarne strelske igre, poimenovana Doom CAPTCHA, zahteva od uporabnikov, da premagajo tri sovražnike v načinu Nightmare in s tem dokažejo, da niso boti. Uporabnik začne z 0 % oklepa, 100 % zdravja in petdesetimi naboji, kar poskrbi za hitro in zabavno interakcijo. Gre za svežo alternativo tradicionalnim testom CAPTCHA, v katerih moramo prepoznavati slike ali razbirati zamegljene črke. Čeprav DOOM CAPTCHA ne bo nadomestil običajnih varnostnih rešitev, je to zabaven način, kako poživiti monotonost dneva in obuditi nostalgijo ob igranju legendarne igre.