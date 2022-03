Poslavlja se aplikacija Vanced

Vanced je (bila) daleč najbolj priljubljena alternativna aplikacija za ogled video posnetkov s spletišča YouTube, med drugim tudi zaradi samodejne blokade oglasov.

Med drugim aplikacija omogoča predvajanje posnetkov v ozadju (za kar moramo pri uradnem YouTube plačati naročnino), viden je tudi števec uporabnikov, ki so video označili kot "dislike" (kar YouTube že nekaj časa skriva). Konkretnega razloga za ukinitev aplikacije sicer niso navedli, se pa ugiba, da so s strani Googla prejeli uradni zahtevek, da prenehajo z delovanjem (ang. »cease and desist«). Tistim, ki imamo aplikacijo nameščeno, bo sicer vsaj še nekaj časa delovala, a sumimo, da bodo pri Googlu kmalu »popravili« delovanje YouTube, s čimer obstoječi Vanced ne bo več deloval. Hkrati pa bo aplikacija v kratkem umaknjena iz Google Play Store (na iOS je sicer nikoli ni bilo).