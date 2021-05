Pomanjkanje čipov se stopnjuje, dobavni roki rastejo

Dobavni roki za vse vrste čipov se podaljšujejo in so najdaljši v zadnjih letih. Povprečni dobavni rok znaša 17 tednov, na posamezne vrste čipov pa lahko čakamo vse do 44 tednov (mikrokrmilniki). Hkrati rastejo tudi cene, za katere nič ne kaže, da bi se letos ali naslednje leto začele spuščati. Škoda se preliva v čedalje več sektorjev.

Proizvajalci avtomobilov, ki zaradi ovirane dobave mikročipov ječijo že več mesecev, ko tovarne izdelujejo bistveno manj vozil od kapacitet, so izračunali, da bo letošnja škoda dosegla 110 milijard dolarjev. Toliko bo znašala oportunitetna izguba zaradi manj proizvedenih in prodani vozil. S težavami se soočajo tudi v drugih panogah, denimo proizvajalci mobilnih telefonov.

Razlogov je več, na čelu pa je seveda epidemija covida-19, zaradi katere so bile sprva ustavljene proizvodne kapacitete, sedaj pa se spopadamo s pretrganimi ali upočasnjenimi dobavnimi verigami. K težavam je prispevalo tudi "slabo obnašanje" nekaterih strank, s čimer analitiki opisujejo slepo odpovedovanje pogodb in kasneje mrzlično iskanje novih. Na trgu vlada velika nestabilnost, zato je povsem možno, da zaniha tudi v drugo smer. Trenutno namreč ni jasno, kolikšno je povpraševanje končnih uporabnikov, medtem ko proizvodnja ne dohaja povpraševanja prodajalcev. Grozi pregrevanje trga. Intel, Samsung in TSMC so napovedali izgradnjo dodatnih proizvodnih kapacitet, kar bi lahko imelo hude posledice, če bi povpraševanje hitro padlo.

Vse to so še dodatno začinile druge težave, denimo požari v tovarnah, huda suša na Tajvanu, zaradi česar so v tovarna redukcije vode, električni izpadi ipd. Zaradi tega je pričakovati, da se bodo vsaj še eno leto komponente in s tem tudi končni izdelki dražili, dobavni roki pa leteli v nebo.