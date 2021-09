Pomagal Severni Koreji pri rudarjenju kriptovalut

Ameriškega državljana lahko zaradi pomoči Severni Koreji doleti zaporna kazen 20 let.

Američan, ki sicer živi v Singapurju, je že leta 2018 razvil idejo, kako bi pomagal Severni Koreji na področju blockchain tehnologij. Konkretno je stiku iz omenjene države pomagal pri vzpostavitvi sistema za rudarjenje kriptovalut, leta 2019 je obiskal državo in predaval na lokalni konferenci na temo kriptovalut. Ob tem je državi tudi predstavil, kako bi se lahko s pomočjo bitcoina izogibali mednarodnih sankcij in prali denar. Po konferenci pa je tudi iskal sodržavljane, ki bi mu lahko pri tem pomagali. Zoper Severne Koreje imajo zaradi kršenju človekovih pravic praktično vse države sveta močne sankcije. Za sodelovanje s to državo je potrebno pridobiti potrebna dovoljenja, kar pa je daleč od trivialnega.