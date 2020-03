Poljska: »selfi aplikacija« za nadzor ljudi v karanteni

Na Poljskem so razvili aplikacijo za pametne telefone, namenjeno tistim, ki jim je država odredila 14-dnevno karanteno. Prek nje se javljajo oblastem in potrjujejo, da so res v karanteni.

Aplikacija Home Quarantine (Kwarantanna domowa) je namenjena kot alternativa nenapovedanim obiskom policije, ki bi sicer preverjala tiste, ki so se pravkar vrnili iz tujine in morajo zato biti 14 dni v karanteni. Uporabniki se v aplikacijo prijavijo s svojo telefonsko številko in kodo, ki so jo prejeli po SMSu, registrirajo svoj obraz, nato pa jim aplikacija redno in nenapovedano daje »naloge« oz. jih poziva, da se fotografirajo. S tem potrjujejo svojo lokacijo, tudi z v fotografijo vpisanimi koordinatami GPS. Podoben sistem nadzora karantene so že pred časom uvedli v Singapurju.

Če je soditi po komentarjih na trgovini Play, je aplikacija polna hroščev, pravilno in brez napak pa deluje le malokaterim uporabnikom.

Če se uporabnik na poziv aplikacije ne odzove v dvajsetih minutah, le ta obvesti policijo. Kazen za nespoštovanje karantene znaša do 5000 zlotov, oz. okoli 1100 evrov.

Poljska ima 38 milijonov prebivalcev in zaenkrat 425 potrjenih primerov bolezni COVID-19, od teh jih je pet umrlo.