Podjetja načrtujejo zamenjavo dobaviteljev

Najnovejša raziskava družbe IDC nakazuje, da bo v letu 2022 prišlo do precejšnjih zasukov v običajih podjetij, kar se tiče nabave tehnoloških rešitev. V oči bode zlasti podatek, da kar 45% od 600 anketiranih podjetij v letu 2022 načrtuje zamenjavo dobaviteljev.

Sprememba najbrž prihaja iz prepričanj podjetij, da je tehnologija vse bolj pomembna za osnovno dejavnost družb, sedanje rešitve pa potrebujejo zamenjavo oziroma spremembo v strategiji. To očitno narekuje spremembo tehnologije in zelo pogosto tudi dobaviteljev. IDC zato pričakuje rekordno leto kar se tiče povpraševanj in razpisov za tehnološke rešitve, tako s področja strojne, ko programske opreme.

Kar 51% vprašanih podjetij napoveduje povečanje proračuna, nadaljnjih 39% pa bo ostalo na ravni dosedanjih investicij. Skupaj to obeta zelo ugodno leto za investicije v nove tehnologije. Programska oprema je na prvem mestu prioritet (35% vprašanih), sledijo strojna oprema (34%) in storitve (28%).

Raziskava tudi razkriva vse globlje težave na področju kadrov. 32% vprašanih potrjuje, da je pomanjkanje kadrov že doslej občutno spremenilo njihove IT strategije. Najbrž se tudi zaradi tega krepi vloga zunanjih svetovalcev. Kar 91% se pri planiranju, nakupu ali implementaciji rešitev povezuje z zunanjimi svetovalci.