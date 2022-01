Po izbruhu ognjenika Tonga še vedno brez interneta

Skoraj dva tedna po izbruhu ognjenika na Tongi je otoška država še vedno odrezana od interneta. Državo z mednarodnim delom interneta povezuje zgolj en podmorski kabel, ki teče do Fidžija. Po izbruhu se je kabel pretrgal na dveh mestih, popravilo pa se ni še niti začelo. Nujne povezave zagotavljajo sateliti, zato je internet na Tongi ta hip omejena in dragocena dobrina.

Tonga je v preteklosti že morala shajati brez interneta. Nazadnje so imeli hude težave leta 2019, ko je verjetno sidro neke ladje pretrgalo kabel, na katerem so potem napako iskali kar 13 dni. To pot sta pretrganji dve: 37 kilometrov od glavnega otoka proti Fidžiju in na povezavi med dvema otokoma Tonge.

Načeloma je popravilo sorazmerno enostavno. Z merjenjem odboja svetlobe izračunajo, kje je kabel prekinjen, potem pa tja pošljejo ladjo. Ta v vodo spusti podmornico brez posadke (ROV), ki dvigne kabel na površje. Tam potem izrežejo poškodovani del oziroma spojijo mesti z novim kablom. V praksi pa se zaplete.

Najprej se morajo tla nehati tresti. Potem mora tja pripotovati ladja Reliance, ki je trenutno na Papui Novi Gvineji. Tja bo pripotovala šele, ko bo jasno, da je območje varno in da za posadko ali ladjo ni podvodnih nevarnosti. Pričakovati je, da bodo kabel popravili sredi prihodnjega meseca. Dotlej se bodo morali Tongovci pogovarjati – v živo.