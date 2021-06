Po epidemiji mnoga delovna mesta ostajajo - doma

Kljub temu, da se življenje počasi, a vztrajno vrača v že znane tire, pa bo epidemija kot kaže imela trajne posledice v organizaciji in predvsem lokaciji izvajanja delovnih nalog v številnih podjetjih po celem svetu. Mnoga podjetja načrtujejo, da bo velik delež delovne sile tudi v naprej delal od doma.

Odločitev za delo od doma je sicer odvisna od tipa dela, toda za delo od doma se odločajo tudi družbe, ki o tem doslej niso razmišljale. Najlepši pokazatelj te spremembe je denimo nedavna raziskava v Veliki Britaniji, ki je pokazala, da skoraj polovica tamkajšnjih podjetij načrtuje zapiranje dela poslovnih prostorov, zlasti če so bili ti v najemu. Po ocenah raziskave naj bi podjetja zmanjšalo obseg poslovnih prostorov v povprečju za okoli 30%, kar je precej.

Glede na okoliščine je razumljivo, da je del zmanjšanja uporabe poslovnih prostorov tudi posledica zmanjševanje delovne sile, toda o delu o doma razmišljajo tudi tista podjetja, ki ne odpuščajo in ne zmanjšujejo velikosti poslovnih prostorov. Kar 71% vprašanih podjetij je navedlo, da nameravajo že v kratkem izdatno nadgraditi svoje tehnološke in organizacijske sposobnosti za podporo dela od doma.

V nekaterih panogah, denimo računalniški industriji, je ta prehod na hibridno delo, ki vključuje delo od doma in občasno pristnost v delovnih prostorih, še bolj izrazito. Podjetje Salesforce, ki je najbolj znano po svojih storitvah CRM, pričakuje, da bo v bližnji prihodnosti od doma delalo v vsakem trenutku med 50% in 60% zaposlencev. Salesforce je že pred epidemijo podpiral delo od doma, vendar je bil delež tistih z delom od doma le 20%.

Trenutno je sicer še prezgodaj za ocene, ali bodo take poslovne poteze ostale v veljavi na dolgi rok. Po eni strani obstaja še vedno tveganje o ponovitvah epidemije in zapiranja javnega življenja, zato številna podjetja ne želijo več tovrstnih motenj, kot v preteklih mesecih. Organizirano delo od doma je bolje, kot vsakokratno takojšnje prilagajanje razmeram.

Mnoga podjetja pa so, sicer pod prisilo razmer, pravzaprav spoznala, da lahko na ta način celo povečajo učinkovitost in zmanjšajo stroške, zaposleni pa preživijo manj časa na poti med službo in domom. Ob pametni kombinaciji prenove poslovnih procesov, dela od doma in periodičnega obiska pisarn zdaj marsikje snujejo nove poslovne modele, ki so obenem tudi bolj odprti za združevanje ekip, ki niso nujno v bližini.