Pljunek na pametno palčko pokaže stopnjo izgorelosti

Švicarsko startup podjetje Nutrix AG je predstavilo napravo cortiSense, ki omogoča enostavno in neinvazivno merjenje ravni kortizola v slini.

Naprava podjetja Nutrix z merjenjem hormona nadledvične žleze sledi stresu in prepozna stopnjo izgorelosti uporabnika, pri čemer je testiranje mogoče izvesti kar doma. CortiSense, ki spominja na elektronsko cigareto, uporablja zamenljive senzorje za merjenje in povezavo s platformo gSense, kjer uporabniki pridobijo osebno prilagojena priporočila zdravstvene ekipe. Nutrix načrtuje lansiranje naprave do konca leta in bo na voljo v okviru naročniškega modela.

Čeprav je tehnologija obetavna za osebno uporabo in izboljšanje mentalnega zdravja, se je podjetje osredotočilo tudi na pravne osebe za spodbujanje bolj zdrave in produktivne delovne sile, kar odpira vprašanja o etiki take uporabe. Nutrix napravo trenutno predstavlja na sejmu CES 2025 v Las Vegasu.