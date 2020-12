Playstation 5 z omejitvami na Samsungovih televizorjih

Objavljeno: 31.12.2020 10:40

Po poročanju različnih spletnih virov so Samsungovi televizorji pri prikazu iger z nove konzole nekoliko omejeni.

Samsungi televizorji zadnje generacije (torej modeli Q70T, Q80T, itd) namreč ne morejo prikazati vse grafične zmogljivosti nove Sonyjeve konzole. Konkretno ne morejo hkrati prikazati sliko v tehnologiji HDR in pri osveževalni frekvenci 120 Hz. Tako lahko izbiramo med frekvenco 60 Hz in vklopljeno tehnologijo HDR, ali pa visoko frekvenco 120 Hz, a brez tehnologije HDR. Visoka frekvenca se v praksi odraža v bolj tekočem gibanju, kar je koristno pri igrah s hitro akcijo, tehnologija HDR pa dvigne splošno kakovost slike, saj z njo vidimo več podrobnosti tako v temnih kot v svetlih delih slike, hkrati so tudi barve bolj živahne.

Samsungovi televizorji s konkurenčno Microsoftovo konzolo Xbox Series X teh težav nimajo, tako se ugiba, da gre v resnici za težavo v programski opremi. Po tehnični plati sicer naj ne bi bilo težav, po ugibanjih bi se lahko te težave odpravilo z nadgradnjo programske opreme na televizorjih. Omenjeni Playstation 5 smo sicer preizkusili v trenutno aktualni številki Monitorja.