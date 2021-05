Plačljivi Twitter za 3 dolarje na mesec

V spletu so se pojavile govorice, da naj bi bila Twitterjeva plačljiva storitev skoraj pripravljena, cena pa naj bi bila 3 dolarje na mesec.

Storitev se naj bi imenovala Twitter Blue, med dodatnimi funkcijami bosta možnosti shranjevanja priljubljenih tvitov v »kolekcije«, kar naj bi tudi olajšalo njihovo naknadno iskanje, ter možnost »Undo Tweet«, kjer bomo imeli po objavi nekaj časa, v katerem lahko objavo prekinemo. Bojda naj bi imeli pri tem možnost nastaviti, koliko časa se počaka pred objavo.

V Twitter Blue bodo mogoče vključili tudi možnost odstranitve oglasov. To je doslej omogočala storitev Scroll, ki jo je Twitter pred kratkim kupil. Še ena potencialna možnost pa bo objava okrožnic – to je omogočala storitev Revue ki so jo ravno tako kupili pred nekaj meseci.