Pisarniški paket Microsoft Office 2024 je na voljo za računalnike Mac in PC

Microsoft je izdal nove različice programov Office 2024, namenjene tistim, ki ne želijo naročnine na Microsoft 365.

Samostojna izdaja pisarniškega paketa Microsoft Office 2024 je na voljo za domače uporabnike in mala podjetja ter vključuje posodobljene različice programov Word, Excel, PowerPoint, OneNote in Outlook za Mac in PC.

Nova različica vključuje številne izboljšave, ki so bile prej del naročniške storitve Microsoft 365, kot tudi spremembe uporabniškega vmesnika ter izboljšave dostopnosti. Med glavnimi novostmi so izboljšane funkcije v Excelu, kot so nova funkcija IMAGE za vstavljanje slik s spleta, možnost dinamičnih polj in izboljšani stabilnost ter hitrost. V PowerPointu je dodana funkcija Cameo, ki omogoča vstavljanje živega prenosa kamere v predstavitve, izboljšana pa je tudi funkcionalnost snemanja in dodajanja podnapisov k video in zvočnim datotekam. Outlook 2024 med drugim prinaša še izboljšano iskanje in več možnosti za načrtovanje sestankov.

Pisarniški paket Microsoft Office 2024 zahteva Microsoftov račun in internetno povezavo za namestitev ter aktivacijo, deluje pa na računalnikih z operacijskim sistemom Windows 10, 11 in na zadnjih treh različicah macOS. Pri Microsoftu ponujajo dva paketa Office Home 2024 (150 EUR), ki vključuje Word, Excel, PowerPoint in OneNote, ter Office Home and Business 2024 (300 EUR), ki doda še odjemalca elektronske pošte Outlook in pravice za poslovno rabo.