Objavljeno: 9.12.2022 10:00

Pentagon pogodbo za računalniški »oblak« podelil štirim podjetjem

Pentagon je devet milijard dolarjev vredno naročilo za vzpostavitev omrežja za računalništvo v oblaku oddal podjetjem Microsoft, Amazon, Oracle in Google. S tem je končal spor o dodelitvi posla iz časa predsedovanja Donalda Trumpa.

V času Trumpovega predsedovanja so namesto Amazona, ki ima na tem področju več izkušenj, na razpisu izbrali podjetje Microsoft. Na Trumpa so se takrat usuli očitki o političnem posredovanju pri oddaji naročila. Nekdanji predsednik je bil namreč večkrat kritičen do pisanja časopisa Washington Post, ki je v lasti ustanovitelja Amazona Jeffa Bezosa.

Z vzpostavitvijo omrežja naj bi ameriška vojska po vsem svetu lahko dostopala do nerazkritih, tajnih podatkov. Predvidoma bo služilo kot hrbtenica za sodobne vojne operacije Pentagona, ki se bodo v veliki meri opirale na brezpilotna letala in vesoljske komunikacijske satelite, vendar bodo še vedno potrebovali način za hiter prenos podatkov s teh platform do vojakov.

Naročilo bo oddano po delih, skupni predvideni rok za dokončanje pa je junij 2028, so sporočil iz Pentagona.

Konkurenca za pridobitev velikih naročil je v ZDA zelo velika. Julija lani je Pentagon preklical prejšnji razpis za računalništvo v oblaku, ki ga je dobil Microsoft. Odločitev so uradno utemeljili s tem, da Microsoftova ponudba ne ustreza več potrebam.

STA