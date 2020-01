Pametni zvonec deli podatke z Googlom in Facebookom

Ciniki bi pripomnili le: Pričakovano, in sploh ne bi brali dlje. Kar je povezano v internet, bo z internetom tudi komuniciralo, pa če to želimo ali ne. A vseeno povejmo. Pametni hišni zvonci podjetja Ring, ki ga je leta 2018 kupil Amazon, so tako pametni, da podatke o lastniku pošiljajo petim podjetjem. Uporabniki o tem niso obveščeni.

Preiskava, ki jo je opravil Electronic Frontier Foundation, je pokazala, da ima Ringova aplikacija dele za sledenje uporabnikom. Ti petim različnim podjetjem pošiljajo različne podatke o lastniku. To so Facebook, Branch, AppsFlyer, Mixpanel in Googlov Crashalytics. V politiki zasebnosti proizvajalec omenja le Google Analytics, HotJar in Optimizely.

V večini primerov gre za drobce informacij, denimo podatek o časovnem pasu, model naprave, ločljivost zaslona, IP-naslov, podatke s senzorjev itd. A s posameznimi drobci morda res ne moremo storiti nič, če pa jih imamo več, je možno unikatno profilirati uporabnike.

