Objavljeno: 14.10.2024 05:00

Pametni sesalniki snemajo naše domove, hekerji pa to vidijo in jih vozijo po svoje

Kitajski pametni sesalniki podjetje Ecovacs imajo kamere in mikrofone, ki so domnevno namenjeni za trening umetne inteligence. V vsako pametno napravo pa je možno vdreti, zato v resnici ne bi smelo nikogar presenetiti, da se jim je to zgodilo. Temu navzlic so bili lastniki začudeni, ko so se sesalniki začeli naključno voziti po domovanjih in kričati kletvice.

Že bežen pogled v politiko zasebnosti razkrije, da zasebnosti kaj dosti ni. Lastniki so se – često sicer nevede – strinjali s pogoji uporabe, ki proizvajalcu dovoljujejo zbiranje podatkov o postavitvi v domovanju (2D in 3D zemljevid), zvočnih posnetkov mikrofonov in posnetkov kamere. Po trditvah podjetja s tem urijo umetno inteligenco in zagotavljajo izboljšanje uporabniške izkušnje.

Podjetje trdi, da podatke anonimizira in varno shranjuje, zato zasebnost kupcev naj ne bi bila ogrožena. A to pod vprašanj postavi incident, ko so v sesalnike uspeli vdreti hekerji in nad njimi prevzeti nadzor. Ti so se začeli voziti po domovih, hkrati pa se čudno oglašati. Drži – imajo tudi zvočnike. To čudno oglašanje je mestoma preraslo v preklinjanje in zmerjanje, kar so seveda prožili hekerji.

Oddaljeni dostop je resda prikladna funkcija, a mora biti varna. Izkazalo se je, da je dostop zavarovan z geslom in PIN-om, ki pa se preverja lokalno, torej v brskalniku. To sploh ni zaščita. Proizvajalca so o luknji obvestili že lani, a še ni ukrepal.

Isti modeli so na prodaj tudi v Sloveniji.

Gizmodo