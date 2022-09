OVHCloud po požaru ponovno odpira podatkovni center v Strasbourgu

Družba OVHCloud, eden največjih evropskih ponudnikov storitev v oblaku, je na lokaciji poškodovanih podatkovnih centrov SBG1 in SBG2, ki jih uničil požar v letu 2021, odprl nov podatkovni center SBG5, ki je zgrajen po najnovejših tehnoloških spoznanjih, predvsem pa na podlagi izkušenj iz pretekle katastrofe.

Požar, ki je uničil pomembne enote podatkovnih centrov družbe OVHCloud, je bil morda najbolj odmeven incident povezan s storitvami v oblaku doslej. Brez gostovane infrastrukture je ostalo na tisoče programskih storitev, še posebej pa je razburilo dejstvo, da je naten del teh ostal brez vsega, saj lastniki niso opravljali varnostnih kopij. Kot se je izkazalo OVHCloud sam ni opravljal storitev varovanja podatkov, če to ni bilo eksplicitno zahtevano. Podjetje je bilo zaradi tega kritizirano in je kasneje spremenilo svojo poslovno politiko in temeljne storitve.

Preliminarne preiskave nesreče so pokazale, da je bilo razlogov za požar več, največji pa je bil puščanje vode v sobi z inverterji. Ob tem podatkovni center ni imel samodejnega sistema za gašenje požara, izklop električnega napajanja se je zgodil prepozno, pa tudi konstrukcija objekta ni ustrezala potrebam za gostovanje kritične informacijske infrastrukture. Vse to skupaj je predstavljalo magični koktajl razlogov, ki so botrovali k tako veliki škodi.

Pri snovanju novega podatkovnega centra SBG5 so seveda ubrali povsem drugačno pot. Podatkovni center je fizično ločen od podporne infrastrukture, kjer so številni deli, na primer sistemi za neprekinjeno napajanje, transformatorji in druge vnetljive komponente, prestavljeni v zunanje kontejnerje.

Zgradbe podatkovnega centra so bile narejen z zidovi, ki prenesejo ognjene zublje do dve uri, vsi objekti pa imajo dvojne tovrstne zidove. Ob tem so povsod namestili sisteme za samodejno gašenje požarov. Mislili so tudi na kontinuiteto delovanja v primeru novih nesreč, zato so omrežno opremo ločili na dva redundantna segmenta, vsakega na nasprotnem koncu objektov, kjer lahko vsak prevzame naloge drugega, v primeru okvare.

Zanimivo je, da se je kljub temu, da je bilo puščanje vode glavni razlog za nesrečo v letu 2021, vodstvo OVHCloud odločilo ohraniti vodni sistem hlajenja opreme. Razlog je v zasledovanju cilja, da dosežejo energetsko učinkovitost PUE (power usage efficiency) na nivoju 1,1 ali 1,2, kar jih uvršča med energijsko najbolj učinkovite podatkovne centre. Brez vodnega hlajenja to ne bi mogli doseči, oziroma bi bile alternative predrage.

Prva storitev, ki jo bodo ponudili v novem podatkovnem centru je Cold Archive, trajno arhiviranje in hranjenje podatkov, kjer so v ospredju varnost in zanesljivost hrambe. Kasneje nameravajo ponuditi tudi druge storitve, vendar so zaradi požara pri OVHCloud spremenili strategijo in danes vse primarne storitve nudijo na več lokacijah v Franciji.