Operaterji začasno odklepajo TV pakete

Objavljeno: 13.3.2020

Ker se nam obeta karantena, med katero naj bi čim manj zapuščali svoje domove, bomo verjetno dlje »viseli« na internetu, družbenih omrežjih in televiziji. Zato je pohvalno, da so se nekateri operaterji odločili in za čas karantene odklenili nekatere programske pakete, ki bodo brez dodatnega plačila dostopni vsem naročnikom.

Telekom tako sporoča:

»Brez stroška za uporabnike odpiramo filmske kanale, risanke, dokumentarce, športne programe (tudi Šport TV) in tudi interaktivne izobraževalne vsebine za otroke v SLO jeziku DaVinci Learning + aplikacijo za mobitel DaVinci Kids.

Za otroke smo omogočili brezplačen dostop do kanalov Nickelodeon, Jim Jam, Minimax in Da Vinci Learning. Ob tem je en mesec na voljo tudi brezplačni dostop do mobilne aplikacije DaVinci Kids, ki prek video in interaktivnih vsebin otrokom na humoren in njim prilagojen način približa znanost, matematiko, tehnologijo, zgodovino, kulturo, naravo in šport. Vsebine so namenjene otrokom od 6. do 12. leta; le pri Telekomu Slovenije pa so na voljo v slovenščini.

Za ljubitelje dokumentarnih in poljubnoznanstvenih vsebin smo brezplačno dodal AMC, Animal Planet, Discovery Channel, HGTV, ID xtra, TLC, Travel Channel, 24kitchen, National Geographic, Viasat History, Viasat Nature in Viasat Explore.

Od športnih programov so v vseh shemah dodatno brezplačno na voljo Eurosport 1, Eurosport 2 in Eurosport 4k, do konca meseca so vsem brezplačno na voljo tudi vsi programi Šport TV.

Vsem ljubiteljem filmov pa so brezplačno na voljo tudi Fox, Fox Life, Fox Crime in Fox Movies.«

Pri Telemachu so manj natančni, sporočili pa so:

»… podjetje se je odločilo, da do 4. maja odklene dodatne programe in svojim naročnikom ponudi najrazličnejše vsebine. Poleg tega Telemach odklepa tudi Video klub, kjer bodo na voljo vsi katalogi in programi, za katere je podjetje lahko pridobilo soglasje za odklepanje.«