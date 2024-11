OpenAI pripravlja umetno inteligenco, ki bo lahko upravljala računalnike

Podjetje OpenAI za januar načrtuje izdajo novega orodja umetne inteligence Operator, ki bo omogočalo izvajanje nalog, kot so pisanje kode ali rezervacija potovanj, brez nadzora uporabnika.

Operator bo eden izmed prvih sistemov, ki ne bo več omejen zgolj na podajanje odgovorov ali izvajanje enostavnih nalog, kot to počnejo trenutni umetno inteligentni boti. Namesto tega bo deloval kot vsestranski pripomoček, ki bo lahko samostojno izvedel različne naloge v spletnem okolju. Na primer, če bomo potrebovali rezervacijo letalske vozovnice, bo Operator lahko pregledal možnosti, izbral najprimernejšo in zaključil rezervacijo brez našega neposrednega nadzora. Orodje bo sprva na voljo v raziskovalni različici za razvijalce prek programskega vmesnika API.

OpenAI ni edino podjetje, ki razvija tovrstno tehnologijo. Tudi Google je razkril svoj projekt z imenom Jarvis, ki prav tako omogoča samostojno brskanje po spletu in opravljanje nalog. Jarvis naj bi bil predstavljen že decembra, kar pomeni, da bo konkurenca na tem področju zelo intenzivna. Podobne rešitve razvijajo tudi podjetja, kot sta Anthropic z orodjem Claude ter Microsoft, ki tesno sodeluje z OpenAI.

Vodilni v tehnološki industriji, vključno z direktorjem OpenAI, Samom Altmanom, ocenjujejo, da bodo takšna orodja v prihodnjih letih postala ključna na področju umetne inteligence. Čeprav tehnologija obljublja veliko, pa ostaja odprto vprašanje, koliko lahko uporabniki zaupajo tovrstnim sistemom. Umetna inteligenca, ki deluje povsem samostojno, zahteva visok nivo zanesljivosti, a trenutne rešitve so še vedno v zgodnjih fazah razvoja. Nova orodja umetne inteligence obetajo hitrejše in bolj avtomatizirano upravljanje spletnih nalog, vendar bo za popolno zaupanje potrebno dodatno testiranje in izboljšave.