OneWebu bo satelite izstreljeval kar tekmec SpaceX

Britansko podjetje OneWeb, ki gradi satelitski internet, je bilo po osamitvi Rusije primorano poiskati novega partnerja, ki jim bo izstreljeval rakete s sateliti. To bo kar SpaceX, ki je poleg tega tudi veliki konkurent podjetja - s svojim Starlinkom.

Že 4. marca bi bila morala v vesolje poleteti raketa Sojuz s 36 sateliti OneWeb, a je zaradi sankcij zoper Rusijo vsled vojne v Ukrajini to seveda odpadlo. Rusija sicer ni neposredno odpovedala pogodbe, a so postavili nemogoče zahteve, med katerimi je bila tudi odprodaja deleža britanske vlade v podjetju OneWeb. Ker pogoji niso bili sprejemljivi, je izstrelitev odpadla. Sateliti, ki bi morali v orbito so sicer ostali v Rusiji, ravno tako tudi plačilo za izstrelitev. Vendar podjetje izdela enega do dva satelita na dan, zato je glavna težava bila najti nadomestnega igralca za izstrelitve. Zanje vlada veliko zanimanje, zato v Evropi prostih kapacitet ni.

Zagato bo rešil SpaceX, pa čeprav sta podjetji tekmeca. Podjetji sicer pojasnjujeta, da to ni čisto res, saj SpaceX cilja v glavnem na domače uporabnike, OneWeb pa na poslovne. To je sicer res, a razlika je lepotna in se lahko v prihodnosti zabriše. Dotlej pa bosta podjetji s stisnjenimi zobmi sodelovali.