Olympus se poslavlja

Objavljeno: 29.6.2020 10:39

Olympus, eno najbolj prepoznavnih fotografskih podjetij, se umika s tega področja.

Fotografski oddelek bodo sicer prodali investicijskem podjetju Japan Industrial Partners, ti so pred leti od Sonyja odkupili oddelek s prenosniki Vaio. Poleg fotografije je Olympus aktiven tudi na drugih področjih, najuspešnejši so pri medicinski opremi, denimo z endoskopi in mikroskopi. To pomeni, da bodo fotoaparati Olympus in objektivi njihove znamke Zuiko sicer še obstajali, a vprašanje, kakšen bo njihov doseg in koliko se bo še vlagalo v razvoj. Ne bi nas presenečalo, če bi v prihodnosti srečali aparate druge znamke (denimo Panasonica), ki bi se prodajali pod imenom Olympus.

Ta korak ni ravno nepričakovan, saj se je področje samostojnih fotoaparatov v zadnjem desetletju občutno skrčilo – o čemer smo tudi mi že velikokrat pisali. Najbolj seveda na račun pametnih telefonov, ki po povsem zdesetkali žepne fotoaparate. Olympus je sicer tudi sam naredil kar nekaj napak, zaradi katerih so jih prehiteli konkurenti. Skupaj s Panasonicom so leta 2008 predstavili standard Micro 4/3, a je bil Panasonic s svojo usmeritvijo na video s tem standardom bistveno bolj uspešen. Tudi pri nas je njihova pojavnost v zadnjih letih močno padla, sploh po tem, ko so pred približno petimi leti zaprli predstavništvo za fotografijo in vse skupaj prepustili distributerjem oziroma trgovinam.