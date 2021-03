Odkrili varnostno ranljivost v 5G

V arhitekturi mobilnih omrežij pete generacije (5G) se skriva resna varnostna luknja, so sporočili raziskovalci iz irskega podjetja AdaptiveMobile Security. Težava tiči v funkciji newtork slicing, ki omogoča vzpostavitev lokalnih oziroma zasebnih brezžičnih omrežij na isti fizični infrastrukturi. Raziskovalci so našli luknjo, ki napadalcem omogoča preboj iz posameznega segmenta v drugega, do katerega ne bi smel imeti dostopa.

Network slicing operaterjem omogoča, da omrežje razkosa v posamezne virtualne bloke, ki različnim vrstam prometa nudijo različne vire in drugačne prioritete. Na ta način lahko kritična infrastruktura (npr. reševalci in policija) uporablja drug blok kakor navadni uporabniki, pametni avtomobili pa spet tretjega.

Raziskovalci pojasnjujejo, da je v praksi verjetno za napade majhna, ker trenutno ni prav mnogo operaterjev, ki imajo postavljena omrežja 5G z več delujočimi bloki na isti infrastrukturi. A težava se lahko pojavi kasneje, ko bo to postalo vsakdanjost. Napada še niso izvedli v resničnem okolju. Raziskovalci so predlagali tudi nekaj ukrepov, ki bi težavo lahko odpravili.

