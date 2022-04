Odkrili najbolj dodelano orodje za napad na kritično infrastrukturo

Zlonamerna programska oprema običajno napada računalnike, pri čemer glavni cilj dandanes ni povzročiti škode, temveč izsiliti plačilo odkupnine. V ta namen zadostuje že, če napade osebne računalnike zaposlenih, morda kar prek okužene priponke v elektronski pošti. Precej redkejši pa so primeri, kot je najnovejše odkritje več ameriških agencij. Odkrili so doslej najbolj dodelano zlonamerno orodje, ki je namenjeno napadanju krmilnih sistemov v industriji.

Ministrstvo za energijo (DOE), Agencija za nacionalno varnost (NSA), Zvezni preiskovalni urad (FBI) in Agencija za kibernetsko varnost in infrastrukturo (CISA) so objavili opozorilo, da so odkrili orodje za napade na Schneiderjevo, OMRON-ovo in UPC UA opremo. Zlonamerna koda cilja na programljive krmilnike (PLC), ki služijo za povezavo med računalniki in dejansko infrastrukturo. Napadajo tudi strežnice UPC UA, ki komunicirajo s temi krmilniki.

To je najbolj dovršen kos zlonamerne programske opreme, ki napada PLC, je povedal Sergio Caltagirone iz podjetja Dragos. Primerjali bi ga lahko s švicarskim nožem, saj ima toliko različnih funkcij. Z napadom lahko ustavi tarče, lahko jih trajno onesposobi, onemogoči komunikacijo z njimi ali pa le izkoristi kot oporišče za nadaljnje napade. Narejen je posebej za PLC-je podjetij Schneider in OMRON, v katerih izkorišča programsko opremo Codesys. Ta pa je precej pogosta, zato bi lahko z malo truda kodo spremenili tako, da bi napadala tudi PLC-je drugih proizvajalcev.

Kdo stoji za napadi, ni jasno. Prav tako ni jasno, ali so beležili tudi dejanske napade z njo. Poimenovali so jo Pipedream, ker izrablja več še neprijavljenih (zero-day) ranljivosti. Enotne rešitve ni, priporočajo pa dobro konfiguracijo naprav s striktno omejitvijo dostopa, nadzor in preverjanje nenavadnega delovanja in redno posodabljanje.

Programska oprema, ki napada infrastrukturo, sicer ni nov pojav. V preteklosti smo videli že napade na iranske centrifuge v letih 2010-2012, električni mrk v Ukrajini leta 2016, napade na savdske rafinerije itd. Je pa Pipedream bistveno bolj dodelan od teh orodij, enostavnejši za uporabo in pripraven za napade na širši nabor tarč.

Advisory