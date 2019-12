Objavljeni osebni podatki Facebook uporabnikov

Sodeč po poročilu varnostnega raziskovalca se je v spletu pojavila baza podatkov, v kateri so objavljeni podatki 267 milijonov pretežno ameriških uporabnikov.

Med podatki se najdejo uporabniška imena, telefonske številke in identifikacijske številke Facebook. Za bazo naj bi stala skupina iz Vietnama, ki za dostop zaračunava, a je bila zaradi slabe zaščite dosegljiva tudi brez plačila. Predstavniki podjetja so povedali, da zadevo že preiskujejo, da pa naj bi šlo za starejše podatke, preden so v zadnjih letih dvignili nivo varnosti. Podatki bi lahko bili uporabljeni v sklopu z drugimi tovrstnimi bazami za napade na uporabnike. Baza je bila s spleta že umaknjena.