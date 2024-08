Obesek za snemanje življenja

Podjetje Plaud, ki je zaslovelo z umetno inteligentnim snemalnikom, je predstavilo nov, še bolj ambiciozen pripomoček NotePin.

NotePin je nosljiva naprava, ki je zasnovana tako, da ves čas snema dogajanje okoli sebe, ustvarja zapiske in nam pomaga pri opravilih. Napravo, ki je v obliki kapsule, lahko nosimo na zapestju, okoli vratu kot obesek ali si jo pripnemo na prsni koš. NotePin spada v kategorijo produktivnih naprav in je zasnovan za zapisovanje, povzemanje in izpeljavo nalog iz vsega, kar se dogaja v našem življenju. Naprava ima baterijo, ki zdrži do 20 ur neprekinjenega snemanja, vendar se snemanje začne šele s pritiskom na napravo, kar je dobro za zasebnost in uporabniško izkušnjo. Cena naprave je 169 USD, pri čemer so osnovne umetno inteligentne funkcije brezplačne, naprednejše pa na voljo v obliki letne naročnine v višini 79 USD.