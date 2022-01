Nvidia pripravlja platformo za industrijske robote

Nvidia je najavila novo platformo Isaac AMR (Autonomous Mobile Robots) za samovozeče industrijske robote, s čimer skušajo unovčiti tehnologijo in znanje, ki so razvili predhodno za področje avtomobilske industrije. Strokovnjaki družbe Nvidia trdijo, da sta področji samovozečih avtomobilov in industrijskih robotov zelo sorodni in si bosta v bodoče delili skupna specifična znanja in del tehnologije.

Nvidia želi z novo platformo pospešiti avtomatizacijo v številnih industrijskih panogah, kot so velika skladišča, proizvodnja in druge dejavnosti, kjer se lahko roboti samostojno gibljejo v prostoru in opravljajo zadane naloge. Strokovnjaki na tem področju pričakujejo strmo rast povpraševanja, kjer naj bi bilo število avtomatiziranih proizvodnih objektov leta 2025 kar okoli 6-krat večje kot v letu 2020. Po svetu naj bi do sredine desetletja bilo že okoli 53.000 tovrstnih objektov proti okoli 9.000 leta 2020.

Avtomatizacije samovozečih robotov so se pri družbi Nvdiia lotili z različnih koncev. Tehnologija DeepMap omogoča natančno mapiranje lokacij, kjer se nahajajo roboti. To vključuje računalniški vid, lasersko (Lidar) zaznavanje prostora in razumevanje objektov pred robotom s pomočjo umetne inteligence.

Nvidia Metropolis je platforma, ki služi analizi trenutne situacije (situational awareness) in omogoča varno delovanje robotov, še posebej tam, kjer ti delajo v istih prostorih kot ljudje. Metropolis bo omogočal tudi pravilno ravnanje v okolju z veliko gnečo in omogočal bolje ravnanje v primeru izjem oziroma nepredvidenih okoliščin.

Tretja komponenta je knjižnica ReOpt, ki bo služila za nenehno optimizacijo ravnanja in premikanja robotov, v odvisnosti nalog, okoliščin v delovnem okolju in spremenjenem scenariju glede na dejansko izvršena dela. Roboti se bodo s pomočjo tehnologije ReOpt gibali bolj premišljeno, s tem pa tudi z manj uporabe energije in hitreje opravljenimi nalogami.

Strokovnjaki družbe Nvidia so prepričani, da lahko roboti AMR s pomočjo platforme Isaac omogočijo bistvene prihranke v logistiki in proizvodnji, ki se jih bo merilo v milijardah dolarjev. Poleg tega univerzalna platforma omogoča lažjo integracijo v proizvodne in logistične postopke ter programsko opremo.

79QZrREqD6g