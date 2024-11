NVIDIA ponovno meri na trg osebnih računalnikov s platformo ARM

Vse kaže, da NVIDIA načrtuje vstop na trg osebnih računalnikov z uvedbo novih procesorjev, ki temeljijo na arhitekturi Arm, predvidoma že septembra 2025. S tem želi konkurirati uveljavljenim podjetjem, kot sta AMD in Intel, ter izkoristiti svoje izkušnje na področju grafičnih procesorjev (GPU) in umetne inteligence.

Podjetje namerava razviti platforme, ki bodo vključevale lastne centralne procesorske enote (CPU) in GPU-je, pri čemer bo sodelovalo tudi z družbo MediaTek. NVIDIA ima dve možni strategiji za vstop na trg osebnih računalnikov. Prva je razvoj procesorja srednjega do visokega razreda z integrirano grafiko, podobno rešitvam, ki jih ponujajo AMD, Intel in Qualcomm.

Bolj zanimiva je uvedba visoko zmogljivega procesorja CPU, optimiziranega za igranje iger, v kombinaciji z namenskim GPU-jem, da bi konkurirala x86 platformam na področju iger in večpredstavnosti. .

Za uspešen preboj na trg bo morala NVIDIA zagotoviti popolno združljivost iger s svojo Arm arhitekturo, kar pa verjetno ne bo težko. Glede na že dozdajšnje tesno sodelovanje z razvijalci iger je zelo verjetno, da bo ob lansiranju na voljo široka podpora za številne naslove.

To ni prvi poskus NVIDIA-e na trgu osebnih računalnikov. Spomnimo se, da je leta 2011 sodelovala pri lansiranju platforme Windows RT, vendar projekt ni bil uspešen zaradi težav z združljivostjo.

Danes je platforma Arm precej bolje pozicionirana, med drugim tudi kot vzpenjajoča se platforma za računalnike z okoljem Windows. Z zaključkom ekskluzivnosti Qualcomm-a za platformo Windows on Arm se odpirajo nove priložnosti za proizvajalce, kot so AMD, NVIDIA in MediaTek, da vstopijo na ta trg. Ostaja vprašanje, ali bo NVIDIA uspela pridobiti pomemben delež na trgu osebnih računalnikov s svojo novo platformo.