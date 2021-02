Nvidia bo omejila zmogljivosti grafičnih kartic za rudarjenje kriptovalut

Iz podjetja Nvidia so sporočili, da bodo njihove nove grafične kartice RTX 3060, ki bodo predstavljene 25. februarja, prvenstveno namenjene igralcem iger, zato bodo vsebovale algoritem, ki bo v primeru uporabe za rudarjenje kriptovalut, kartico upočasnil. Za do 50%.

Hkrati so napovedali, da bodo za uporabnike, ki bodo moč grafičnih kartic želeli uporabljati za rudarjenje, predstavili specializirane kartice – modele CMP HX.

Po besedah predstavnika NVidia, je podjetje popolnoma osredotočene na igričarje, zato bodo poskušali preprečiti, da bi se ponovilo pomanjkanje grafičnih kartic zanje, ko so velikanske količine kartic pokupili – rudarji. Kartic RTX 3070, 3080 in 3090 na tržišču skorajda ni za dobiti.

Grafične kartice RTX 3060 naj bi na ravni strojne programske opreme (»BIOS«) imele vgrajen algoritem, ki bo poskušal ugotoviti, ali grafični procesor izvaja katero izmed izvedenk algoritma Ethash (Dagger Hashimoto), ki se uporablja za rudarjenje kriptovalute Ethereum. Dejstvo, da ugotavljanje ne bo na nivoju (denimo Windows) gonilnika, je zaskrbelo resne igralce na tržišču rudarjenja, saj le ti za rudarjenje uporabljajo specializirane distribucije Linux. Tudi tam kartice naj ne bi delovale s polno hitrostjo.

Specializirane rudarske kartice CMP HX bodo na voljo v modelih 30 HX, 40 HX, 50 HX in 60 HX, od »pravih« pa se bodo razlikovale po tem, da ne bodo imele izhoda za priklop monitorja, vgrajeno bo boljše hlajenje in bodo delovale pri nižjih napetostih in frekvencah, s tem pa bodo porabile manj električne energije, ki je pri rudarjenju poglavitni strošek.