NT Konferenca 2024 - Epizoda 29

Microsoft je že 29-tič zapored v Portorožu gostil enega osrednjih IT dogodkov v Sloveniji, NT konferenco. V ospredje so bile pričakovane teme, umetna inteligenca, kibernetska varnost in oblak, čeprav je v naboru skoraj 150 predavanj, delavnic, posvetov in okroglih miz vsakdo lahko našel tudi lastno priljubljeno temo in celo veliko ne-tehničnih predavanj.

Format NT konference je znan že vrsto let in bi si morda že zaslužil temeljitejši prenovo zasnove, toda sodeč po dogajanju in bučnosti skoraj 1.700 obiskovalcev bi težko sodili, da je to koga zares motilo. NT konferenca je v resnici postal predvsem tridnevni družabni dogodek, prej kot pa prvenstveno strokovni posvet. Sodeč po vrvežu izven predavalnic, a med predavanji, bi si upali trditi, da nekatere predavanja pravzaprav niti ne zanimajo. Najbolj obiskani dogodki so bile brez kakršnegakoli dvoma popoldanske in večerne zabave.

Pa vendar, NT konferenca je tudi prikaz tega, kar trenutno ponuja in zna Microsoft, v nekoliko manjši meri pa tudi, kaj zna domače znanje oziroma IT industrija. S te plati je bil nabor predavanj silno podoben lanskoletnemu, med njimi srečamo cel kup “delta” predavanj, kjer avtorji nanizajo “kaj je letos novega”. Na katerokoli temo.

Tehnološke novosti so bile nekoč največji magnet na tovrstnih srečanjih, toda hitra dosegljivost informacij prek interneta (zdaj in takoj) je precej zmanjšala smiselnost tovrstnega početja. Rezultat je ta, da je kvaliteta predavanj, v povprečju gledano, nekoliko padla. Za lažjo predstavo poglejmo nabor predavanj s področja umetne inteligence. Nekatera predavanja so bila bolj sama sebi namen in niso povedali nič, kar ne bi vedeli že več mesecev. Da ni to samo avtorjev vtis, kažejo zgodnji odhodi poslušalcev iz določenih predavanj, ko so pač ugotovili, da ne bodo zvedeli nič zanimivega.

Toda krivično bi bilo, če bi dejali, da je povsod tako. Nekatera predavanja s področja umetne inteligence so bila preprosto odlična. Nekateri avtorji so v zelo kratkem času naredili odličen povzetek dogajanja in podali koristne usmeritve, kako tehnologijo umetne inteligence dejansko uporabiti v praksi. Zavedati se moramo, da je celotno področje (generativne) umetne inteligence še tako mlado, da trenutno še vedno ni dovolj dejanskih izkušenj in potrditev, kaj v praktični rabi deluje in kaj ne.

To velja tudi za Microsoftovo tehnologijo Copilot, ki je nudila doslej prej (drago) pokušino, kaj šele prihaja, kot pa vsakodnevno uporabna orodja. Zlasti zato, ker si pri slovenskih vsebinah s temi orodji lahko pomagamo zelo malo. Žal na konferenci nismo zasledili kakih najav, kdaj se bo to pri Microsoftu spremenilo. Moti tudi to, da na konferenci ni bilo govora o naslednjem valu Copilotov pa o podrobnostih zelo pričakovane funkcije Recall, ki jo je Microsoft drugje po svetu skoraj istočasno prikazoval. Mislimo, da bi se lahko organizatorji bolje potrudili in spregovorili o zadnjih novostih.

Je pa bilo nekaj koristnih predavanj, ki so nekoliko bolj razkrila, kaj prihaja po valu chatobotov in pogovorne rabe velikih jezikovnih modelov LLM. Naslednji val je kot kaže uporabe UI v vlogi programskih agentov (agentic AI), ki v delovnih tokovih in programih opravljalo določena opravila ali avtomatizirajo zadeve, kjer bi sicer bil na vrsti človek. To je vsekakor korak v pravo smer, zlasti v poslovni rabi, kjer je še vedno tehnologijo UI težko umestiti v obstoječe procese.

Seveda umetna inteligenca ni bila edini magnet za javnost na konferenci. Še naprej nas preseneča, kolikšno je zanimanje za predavanja povezana s kibernetsko varnostjo. Še več, nekaj najboljših predavanj na konferenci še vedno sodi prav v segment varnosti. Številni vdori, nezaželena razkritja in bojazen, da bo umetna inteligenca nevarnosti še povečala, je botrovala temu, da so imela ta predavanja tudi največji odizv.

Storitve v oblaku, seveda v prvi vrsti Microsoft Azure, so vedno hvaležna tema in tudi letos ni manjkalo zanimivih predavanj. To je posledica tega, da je Azure z leti postal neskončno kompleksen sistem, tako za uporabo, upravljanje in nenazadnje nadzor stroškov. Nove storitve pa obenem nastajajo tako rekoč kot gobe po dežju in to zahteva specifična znanja, ki se jih najlažje pridobiva prav na konferencah, kot je NT konferenca. No, če že ne znanja, pa vsaj namige, kaj je treba pogledati.

Tudi sicer imamo vtis, da se je v zadnjih letih struktura obiskovalcev močno nagnila proti sistemskim inženirjem, varnostnim inženirjem in vsem, ki se ukvarjajo s programsko in strojno infrastrukturo. Zdi se, da so programerji že precej v manjšini, resnično pravih “uporabnikov” IT pa skoraj ne srečamo več. Če že, so v dvojni vlogi, po možnosti vodje, arhitekti in razni svetovalci.

Microsoft se trudi, da bi vsako leto v predavanja vključil tudi razprave in teme, ki so namenjen specifičnim skupinam. Letos je bilo te denimo smer Šolstvo prihodnosti in delavnica posvečena uporabi UI v poslovnem okolju. Poleg tega je bilo kar nekaj predavanj strokovnjakov, psihologov in drugih svetovalcev, ki zbranemu občinstvu nudijo drugačno perspektivo na problematiko informacijske tehnologije, predvsem iz stališča metod za povečanje učinkovitosti, boljše komunikacije, vodenja, zadovoljstva in skrbi, da ostane vse kar počnemo še v mejah vzdržnega.