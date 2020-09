Novosti s sejma IFA

IFA je sicer tradicionalno največji evropski sejem (domače) elektronike, letos pa je malce drugačen. Vabilo v Berlin nas je v resnici presenetilo, saj je večina tovrstnih dogodkov zaradi koronavirusa odpadlo, ali pa so se prelevili v spletne dogodke.

Organizatorji so se kljub vsemu odločili, da se dogodek izvede, četudi v močno spremenjeni obliki. Namesto sejma lahko letos rečemo, da gre bolj za manjšo konferenco - od lanskih dobrih dva tisoč razstavljavcev jih je letos na "sejmu" manj kot dvesto. V prvem dnevu smo se vseeno udeležili nekaj novinarskih predstavitev, kjer velja pohvaliti organizacijo, saj je odlično poskrbljeno za varnost in higieno. Predstavitve so sicer vzporedno predvajane tudi preko spleta.

Prvi na vrsti je bil korejski LG, kjer so poudarjali pomen domače tehnike. Najbolj zanimiva (prav, nenavadna) novost je zaščitna maska z aktivnim prezračevanjem Puricare - vgrajena ima majhna ventilatorja, ki poskrbita za lažje dihanje, vgrajeni so tudi filtri za čiščenje zraka. Maska naj bi se prilagajala dihanju, na voljo pa naj bi bila do konca leta.

Sledila je novinarska konferenca podjetja TCL. Kot so se pohvalili, gre za enega večjih proizvajalcev televizorjev na svetu, izdelujejo televizorje tudi za druge znamke, v zadnjih letih pa so vse uspešnejši tudi z lastno blagovno znamko. V zadnjem letu so v svetovnem merilu z lastnimi televizorji prišli že na drugo mesto po prodaji, v večini evropskih držav pa so vsaj med petimi najbolj prodajanimi znamkami. V Sloveniji so sicer manj uspešni.

Letos so poudarjali svoje pametne naprave interneta stvari (IoT, Internet of Things), med drugim tudi nadzorno aplikacijo IoT Control Center, ki je na voljo tudi za njihove televizorje (ti sicer uporabljajo Android TV). Predstavili so tudi nekaj novih tablic, s katerimi merijo na manj zahtevni segment uporabnikov. Izredno zanimiva pa je nova tehnologija, imenovana NXTPaper, ki kombinira klasični zaslon LCD z posebnim slojem, ki odbija okoliško svetlobo, s čimer je tak zaslon prijaznejši do oči. To bi lahko bila alternativa zaslonom e-Ink, ki jih poznamo iz bralnikov (denimo iz Amazonovega Kindla), saj ponuja prednosti klasičnih LCDjev - poleg barv tudi hitro osveževanje in visoke ločljivosti.

Najbolj nenavadna pa je bila predstavitev podjetja Huawei. Šlo je za izredno kratko novinarsko konferenco, ki je potekala povsem digitalno, torej smo le gledali vnaprej posneti video. Na njej niso predstavili ničesar, le poudarjali, koliko denarja in investicij je Huawei v zadnjem času namenil Evropi. Koliko imajo pri razvojnih središč in da nameravajo po Evropi odpreti kar nekaj lastnih trgovin (pri tem so seveda poudarjali pomen novo ustvarjenih služb). Govorili so tudi o tem, da jim je zasebnost in varnost njihovih uporabnikov izredno pomembna. Zelo očitno gre za odziv na ameriške pritiske, ki se širijo tudi po Evropi.

