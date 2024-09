Novi Samsungov SSD za polovico hitrejši od predhodnika

Samsung je uradno predstavil najnovejšo različico svojega SSD diska 990 Evo Plus.

Samsungov SSD 990 Evo Plus je zasnovan na 8. generaciji V-NAND tehnologije, ki mu omogoča maksimalne sekvenčne hitrosti branja do 7.250 MB/s, medtem ko hitrost pisanja doseže 6.300 MB/s. SSD podpira naključne hitrosti branja in pisanja do 1.050K IOPS oziroma 1.400K IOPS, kar je pomembno za hitre operacije pri zahtevnih obdelavah podatkov. V primerjavi s predhodnikom 990 Evo je model Plus 50 % hitrejši. Poleg povečane hitrosti Samsung poudarja tudi izboljšano energijsko učinkovitost, ki naj bi bila sedaj 73 % boljša kot pri prejšnjem modelu. SSD je prevlečen z nikljem, ki deluje kot hladilnik za preprečevanje pregrevanja med intenzivno rabo.

Samsungov SSD 990 Evo Plus bo na voljo v treh različicah 1 TB, 2 TB in 4 TB. Vsi modeli so opremljeni s programsko opremo Samsung Magician, ki omogoča funkcije za zahtevnejše uporabnike, kot je na primer AES-256-bitno šifriranje za popolno zaščito podatkov. Nova serija bo na voljo že to jesen prek izbranih prodajalcev in na Samsungovi uradni spletni strani. Cena za 1 TB model bo znašala 110, za 2 TB model 185 in za največji 4 TB model 345 ameriških dolarjev.