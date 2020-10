Novi iPhone ima v Franciji zavoljo zdravja še vedno slušalke

Novi iPhone 12 je prvi Applov telefon, ki nima v več priloženih slušalk EarPods in polnilnika (enaka sprememba odslej velja za iPhone 11, iPhone XR in iPhone SE). Povsod po svetu – razen v Franciji. Zaradi francoske zakonodaje so samo še tam v paketu vključene slušalke EarPods. Razlog pa je zaščita pred radijskimi valovi za mladoletne.

Strogi francoski zakoni zahtevajo striktno uporabo previdnostnega načela glede morebitnih tveganj za zdravje. Ker vpliv radijskih valovanj na mlade možgane, ki se še razvijajo, po mnenju francoskega zakonodajalca ni dovolj raziskan, mora biti na voljo alternativa, ki zmanjša izpostavljenost. Pri mobilnem telefonu so to vrvične slušalke. Še vedno pa bo francoski paket brez polnilnika, kakor tudi drugod po svetu.

Formalno gre za določila francoskega zakona o javnem zdravju (Code de la santé publique), ki je z novelo leta 2015 dobil člene 5232-1-1 do 5232-1-3. Ti določajo, da morajo oglaševanje mobilnih telefonov vsebovati priporočila za uporabo, ki zmanjšuje izpostavljenost glave elektromagnetnim valovanjem, in da mora proizvajalec priložiti pripomočke za zmanjšanje izpostavljenosti pri otrocih, mlajših od 14 let.

Ker je Apple omenjena sestavna dela odstranil iz kompleta drugod po svetu, je ustrezno znižal njuno ceno za samostojni nakup. Slušalke EarPods stanejo 19 dolarjev (prej 29), enako velja za polnilnik. Razlog je okoljske narave: Zaradi spremembe ni manjša le škatla, temveč kupci ne bodo po nepotrebnem dobivali delov, ki jih potrebujejo.