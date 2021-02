Nova Samsungova ura naj bi uporabljala Android in ne več Tizen

Samsung je pametne ure z Androidom (oz. Android Wear, oz. Wear OS) nehal izdelovati že pred časom, namesto tega uporabljajo lasten operacijski sistem Tizen.

Poznavalec Ice universe, ki ima zelo dobro zgodovino natančnih napovedi, je tokrat napovedal, da se Samsung z urami vrača v Googlovo sfero. Najverjetneje je govora o prihajajočih urah serije Galaxy Watch Active 3 in 4.

Samsung in Google sta zadnje čase vedno bolj povezana, aktualni modeli telefonov Galaxy S21 imajo celo privzeto nameščen Googlov program za SMSe in novičarsko »stran« Google Discover. Govori se tudi, da naj bi Samsung počasi opustil svojega pametnega pomočnika Bixby in celo trgovino z aplikacijami Galaxy Store, ter oboje prepustil Googlu.

Samsungov prehod na Google Wear OS bi za ta operacijski sistem pomenil močno osvežitev, saj med proizvajalci ur ni ravno uspešen.

Android Police