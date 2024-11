Objavljeno: 19.11.2024 07:00

Northvolt morda že ta teden v prisilno poravnavo

Po neuradnih virih blizu podjetja bi Northvolt lahko že ta teden zaprosil za začetek postopka prisilne poravnave v ZDA. Hude težave v podjetju so se začele kopičiti v zadnjih mesecih, letos pa je podjetje prehodilo pot od najboljše evropske možnosti za samooskrbo na področju baterij do hude krize in bitke za preživetje.

Izgubo so ustvarili že lani, in sicer v višini 1,2 milijarde evrov. Predlani je bilo izgube 285 milijonov evrov, letos pa pričakujejo rekordno izgubo. K temu prispeva huda konkurenca iz Kitajske, zaradi katere serijsko izgubljajo posle. Nazadnje je BMW preklical dve milijardi evrov vredno naročilo baterij za svoja električna vozila.

Od leta 2016 je podjetje zbralo okrog 10 milijard evrov investitorskega kapitala, kar ne bo zadoščalo za rešitev. Zato bo nujen postopek prisilne poravnave (Chapter 11), o katerem so prvikrat razmišljali lani julija, letos pa čedalje intenzivneje. Za zdaj v podjetju pravijo, da preučujejo tudi druge možnosti rešitve, a niso optimistični. Po poročanju švedskega časnika Dagens Industri je le še vprašanje časa.