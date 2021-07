Netflix bo ponujal tudi igre

Netflix je v pismu investitorjem prvič omenil širitev ponudbe na področje računalniških iger.

Za začetek bodo začeli pri igrah na pametnih telefonih in drugih mobilnih napravah. Pravijo, da so igre za njih le še eno področje ponujenih vsebin, ob lastni filmski produkciji, animiranih ter resničnostnih serijah. Naročniki bodo imeli dostop do iger v okviru obstoječe naročnine, brez kakih dodatkov. Nič še ni znano o konkretnih naslovih, niti to, kakšne igre nameravajo ponuditi, sumimo, da bi znali pri tem koristiti okrilja obstoječih serij – denimo priljubljene Stranger Things. V preteklosti so že omenili, da vidijo ravno računalniške igre kot enega največjih konkurentov. Ponujajo sicer že nekaj serij, ki so razvite na podlagi računalniških iger, denimo The Witcher, Castlevania in film Resident Evil, razvijajo filme na podlagi iger The Division in Beyond Good & Evil ter serijo Assassin's Creed.