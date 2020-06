Nemško sodišče potrdilo – Facebook je protizakonito nabiral podatke uporabnikov

Objavljeno: 25.6.2020 15:44

Nemško sodišče je potrdilo odločitev nemških regulatorjev, da je Facebook izkoriščal svoj položaj s kombiniranjem podatkov, pobranih iz različnih aplikacij in spletnih strani.

Poleg spletišča Facebook so omenili še njihove aplikacije WhatsApp in Instagram, pa tudi zunanje spletne strani in aplikacije tretjih razvijalcev. Facebook mora vsaj v Nemčiji spremeniti obdelavo podatkov, predvsem omogočiti uporabnikom, da onemogočijo omenjeno kombiniranje podatkov z različnih virov.

Sodišče je mnenja, da je Facebook dominanten igralec na področju družabnih omrežij, kot tak pa ima odgovornost za ohranjanje obstoječe konkurence na trgu. Ne gre pa za edino ameriško podjetje, ki je pod regulacijskimi drobnogledi evropskih držav in institucij – Evropska komisija je pred kratkim objavila raziskavo v Applove prakse zoper razvijalcev aplikacij, Belgija pa preiskuje Amazon zaradi morebitnega monopolnega delovanja.