Naslednji (zadnji?) Exchange šele leta 2025

Microsoft je občutno spremenil načrte okoli poštnega strežnika Exchange.

Trenutno aktualni Exchange 2019 naj bi dobil večjo nadgradnjo že lani (torej na Exchange 2021), a so zaradi povišanega števila resnih varnostnih napadov vse skupaj zamaknili. Sedaj so na uradnem blogu objavili daljši zapis o dogajanju, tudi o varnostnih popravkih in novostih, ki so jih objavili v zadnjih dveh letih.

Ob tem pa so tudi posodobili načrte za naprej. Pri tem so povsem opustili idejo o novi različici strežnika Exchange, ki naj bi prišel že lani, tako bo naslednja večja različica narejena šele leta 2025. Ta bo terjala tudi drugačno licenčnino – poleg licence za strežnik ter licence CAL (Client Access License) se bomo morali vključiti tudi v naročniški program Software Assurance.

Več o novostih je na voljo na uradnem blogu, velja pa omeniti, da nas Microsoft že leta potiska v smer oblačnih storitev.