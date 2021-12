Napovedi za 2022

V letu 2022 bodo podjetja še bolj kot doslej vlagala v tehnologije in prenove procesov, ki jim omogočajo večjo odpornost na spremembe v poslovnem okolju, pa naj gre za delovanje konkurence, sprememb v obnašanju kupcev kot tudi zunanje dejavnike, kot je še vedno trajajoča epidemija. Več naporov bo vloženih v interpretacijo podatkov s ciljem, da se poslovne aktivnosti osredotočijo predvsem na kupce, ki so za podjetje res pomembni.

To je le del napovedi, ki so jih ob izteku leta zapisali pri družbi Gartner. Kot že vemo vrsto let, so tovrstne napovedi včasih lahko preroške, drugič spet provokativne ali zgolj lepe želje, ki se nato ne uresničijo. Zagotovo pa so zanimive za branje in dobro gradivo za razmislek.

Pri Gartnerju tako napovedujejo, da bodo podjetja do leta 2025 začela uporabljati in hranili sintetične podatke o kupcih namesto podrobne zapise, kar danes pogosto povzroča preobilico podatkov in hkrati tveganja za kršenje pravil o pravicah uporabnikov. Na ta način naj bi do 70% zmanjšali možnosti, da bi s hrambo storili prekrške. Sintetične povzetke bodo seveda ustavljali algoritmi s področja umetne inteligence.

Analitiki Gartnerja menijo, da se obenem uporabniki vse bolj zavedajo kaj ponudniki počenejo s podatki o njihovih aktivnostih, zato lahko pričakujemo, da bodo algoritme skušali pretentani. Do leta 2024 naj bi bilo kar 40% podatkov o uporabnikih nerelevantnih kot posledica zajema napačnih podatkov (lažni podatki, VPN povezave za prikrivanje izvorov, anonimizacija podatkov).

Toda podjetja bodo do leta 2027 posegla po še močnejših orodjih. V prihodu je tehnologija neuromining, ki s pomočjo umetne inteligence preučuje in celo napoveduje vedenjske vzorce uporabnikov. Analitiki menijo, da je to naslednja stopnja upravljanja podatkov, ki danes sodijo v kategorija orodij za upravljanje odnosov s kupci (CRM). V petih letih naj bi tovrstno tehnologijo začela uporabljati četrtina največjih 20 podjetij na svetu.

Ena najbolj drznih, celo kontroverznih napovedi, ki so jo zapisali pri Gartnerju se tiče vodenja. Trdijo namreč, da bo do leta 2024 kar okoli 30% vseh delovnih ekip delovalo brez formalnega vodje ali vodstva. Razlogi so menda v hibridnem režimu dela in agilnih metodah pri zastavljanju in pregledovanju ciljev, kjer klasičnega (projektnega) vodenja ekipe ne rabijo več. Toda ali so pri temu upoštevali poslovna prepričanja o nujnosti vodenja, ki ga še naprej zagovarjajo ekonomisti in managerji?

Za uspeh delovanja podjetja bo v bodoče nujno, da bodo njegova struktura in procesi modularni in se bodo dali hitro prilagajati danim razmeram. Do leta 2024 bo to prioriteta številka ena pri skoraj 80% vseh CIOtov, ki jih je anketirala družba Gartner.

Na področju varnosti se število napadov strmo povečuje, vse bolj pogosto tudi na javno in državno infrastrukturo. Države članice G20 zato tovrstne napade vse bolj obravnavajo kot pravcate vojne napovedi. Varnostni analitiki zato trdijo, da bodo v prihodnosti napadom v kibernetskem svetu bržkone sledili povračilni ukrepi v obliki fizičnih napadov na infrastrukturo napadalcev.