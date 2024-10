Napovedan naslednik najboljšega žepnega e-bralnika

Podjetje Boox je predstavilo napravo Palma 2, novo različico svojega priljubljenega žepnega bralnika z zaslonom iz elektronskega papirja.

Palma 2 prinaša številne izboljšave, kot sta hitrejši procesor za bolj tekoče delovanje in nadgradnja operacijskega sistema na Android 13, kar bo uporabnikom omogočilo nove funkcionalnosti. Bralnik bo na voljo v beli ali črni barvi za 320 evrov, kar je enaka cena kot za prvotno različico.

Ena izmed ključnih nadgradenj je tudi bralnik prstnih odtisov, ki je vgrajen v gumb za vklop in omogoča varno odklepanje naprave z eno roko. Palma 2 ohranja 6,13-palčni zaslon E Ink Carta 1200 z ločljivostjo 300 ppi in ima 6 GB pomnilnika RAM ter 128 GB prostora za shranjevanje. Naprava vključuje tudi kamero z ločljivostjo 16 MP, ki omogoča digitalizacijo dokumentov.

Poleg bralnika Palma 2 je Boox predstavil še dve novi napravi za beleženje na e-papirju, Note Air4 C s 10,3-palčnim barvnim zaslonom in Note Max s 13,3-palčnim črno-belim zaslonom. Obe napravi imata hitrejša procesorja in uporabljata operacijski sistem Android 13.