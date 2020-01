Napaka v kamerah omogočala sledenje voznikom

Podjetje BlackVue izdeluje priljubljene kamere za nadzor vozil – tako med vožnjo (za dokazovanje krivde pri prometni nesreči) kot pri parkiranem vozilu. Spletišče Vice pa je objavilo članek, v katerem pišejo o tem, da so lahko uporabnikom teh kamer tudi sledili.

Podjetje ima za svoje lastnike tudi družabno omrežje, kjer si lahko delijo video posnetke, denimo nesreč, vlomov, ali pa le vožnji. Pri tem pa niso nikjer objavili dejstva, da se lahko sledi tudi GPS lokaciji uporabnikov. Pri Motherboard (ta je v lasti Vice) so tako z raziskovanjem delovanja aplikacije za iOS sestavili skripte, s katerimi so prenesli serijsko številko uporabnika in njegovo lokacijo vsaki dve minuti.

Podjetje BlackVue je omenjeno napako že odpravilo, a vseeno gre za še en primer pomanjkljivo zaščitenih naprav »Interneta Stvari«.