Napadli več tisoč pametnih omaric v Moskvi

V Moskvi so konec tedna neznani hekerji vdrli v računalniški sistem ponudnika omaric PickPoint, ki se uporabljajo za dostavo in prevzem paketov v internetnih naročilih. Po poročanju očividcev so se vsi predali začeli avtomatično odpirati, nekateri seveda tudi polni.

Podjetje je napad potrdilo. V izjavi za javnost so zapisali, da so zabeleži napako pri delovanju omrežja PickPoint. Razlog za napako je bil hekerski napad neznanih napadalcev, ki je ciljal na ponudnike internetnega dostopa do omaric. Na internetu so se pojavili tudi posnetki incidenta.

Po podatkih podjetja je bilo prizadetih 2732 omaric izmed 8000. Težave so večinoma že odpravili, v celoti pa bodo posledice odpravili v prihodnjih dneh. PickPoint ponuja storitev v Moskvi in Sankt Petersburgu. Stranke lahko pakete naročijo prek interneta, nato pa so namesto domov dostavljeni v te omarice, ki jih potem odklenejo z aplikacijo.