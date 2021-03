Največji proizvajalec telefonov na Kitajskem ni več Huawei, ampak Oppo

Kljub težavam, ki jih ima z ZDA Huawei že nekaj let, je v letu 2021 vstopil kot največji proizvajalec telefonov na svetu. Tri mesece kasneje ni več tako, podjetje si deli tretje mesto, z Applom in podjetjem Xiaomi.

Na prvem mestu je z 21% tržnim deležem blagovna znamka Oppo, na drugem Vivo z 20%, medtem ko imajo Huawei, Apple in Xiaomi po 16%. Mimogrede, Oppo in Vivo sta del iste skupine, BBK Electronics, ta ima v lasti tudi OnePlus, Realme in iQOO. Padec Huaweia je drastičen, saj je imel v drugem četrtletju 2020 na Kitajskem kar 46% tržni delež.

Podjetje Counterpoint v poročilu omenja, da so razlog za Huaweiev padec vsekakor ameriške sankcije, zaradi katerih podjetje nima več dostopa do modernih integriranih vezij. Zaloga vezij, ki so jo zgradili, je počasi izčrpana. Zato njihovi novi modeli, ki se prodajajo na Kitajskem, nimajo več podpore za 5G, kar postaja ključen faktor, zakaj njihovi telefoni niso več priljubljeni. Podjetje je tudi odprodalo svojo blagovno znamko Honor, zaradi česar so prodajne številke samega Huaweia še dodatno manjše.

Raziskovalci napovedujejo, da se bo v letu 2021 padec tega nekoč za trenutek celo največjega proizvajalca telefonov na svetu nadaljeval.

Counterpoint