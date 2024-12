Objavljeno: 11.12.2024 05:00

Najstnik v enem večeru do 50.000 dolarjev!

Novembra letos je Adam Biesk iz Kalifornije slišal svojega sina dejati, da je zaslužil veliko denarja. Vzklik je odpravil kot prazne marnje najstnika, ki se na trgu kriptovalut igra s prgiščem dolarjev, a se ne bi mogel bolj zmotiti. Njegov sin je z ničvredno kriptovaluto zaslužil 30.000 dolarjev.

Njegov sin je ustvaril nov kriptožeton Gen Z Quant, nato pa ga na spletni strani Pump.fun – ki počne to, kar namiguje ime – promoviral drugim. Sam je za 51 milijonov žetonov odštel 350 dolarjev, kar je predstavljalo pet odstotkov vseh žetonov. Pičlih osem minut pozneje so bili žetoni vredni 30.000 dolarjev, zato jih je prodal. Kasneje je isto ponovil še z dvema novim žetonoma, ki ju je poimenoval: »im sorry« in »my dog lucy«. Skupno je tisti večer zaslužil 50.000 dolarjev.

Taktika ni posebej nova, je pa bila izvedba predrznejša kot običajno. Na straneh, kot je Pump.fun, posamezniki promovirajo in kupujejo (ter prodajajo) ničvredne kriptožetone, ki ne služijo ničemur drugemu kakor špekulaciji. A redko jih kdo proda tako naglo.

Bieskova družina je bila po tem dogodku tarča nadlegovanja. Na X-u so začele krožiti fotografije in osebne informacije, telefon je nenehno zvonil. Po drugi strani pa so, nekoliko iz kljubovanja, drugi uporabniki kapitalizacijo kriptovalute napihnili na 72 milijonov dolarjev. Prodani žetoni bi bili vredni več kot tri milijone dolarjev.

Tako imenovani memecoini, ki so se začeli z dogecoinom, so izjemno špekulativna naložba. Na strani Pump.fun jih je na tisoče, stran pa je ena najhitreje rastočih v kriptosvetu. Dasiravno ni namenjena tovrstnim prevaram, ki se imenujejo soft rug pulls, se jim izogniti ne more. Zakonitost teh potez je vprašljiva.

Epilog: po dveh tednih se je Bieskov sin vrnil na Pump.fun in zaslužil še 5000 dolarjev z žetonoma »test« in »dont buy«.